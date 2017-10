Esteban Bullrich elogió a María Eugenia Vidal y la comparó con Messi

"María Eugenia es una presencia permanente, es la persona que los bonaerenses eligieron para liderar esta transformación, le está poniendo el cuerpo todos los días. Es ella quien encabeza, con un equipo detrás. María Eugenia, para nosotros, es Messi. Ella quiere asumir esto sin abandonar la gestión, como parte de la gestión", resaltó el ex ministro de Educación de la Nación.

El elegido

Bullrich defendió, además, la decisión del oficialismo para que él encabece la lista de aspirantes a la Cámara Alta, renunciando a su cargo en el Gobierno, y explicó que va a estar en el lugar que el equipo necesite.

"Nosotros somos un equipo. Y así como soy alguien al que se le ha pedido un rol distinto para defender a los bonaerenses aportando mis ideas sobre educación, también en el Ministerio quedó gran parte del equipo que yo tenía y al que ahora se suma el equipo de Alejandro (Finocchiaro)", argumentó.

En este sentido, el ex jefe de la cartera educativa de Macri sostuvo que "lo importante es el objetivo" que se plantean y no quiénes lo llevan adelante.

Por otra parte, también confió en que "en esta elección se va a consolidar un camino de transformación", al tiempo que destacó que "cada día que pasa se termina una obra nueva" y que "hay señales claras de que va a en serio".

"La alternativa a lo que nos estamos oponiendo es el pasado. Un sistema de abandono, de impunidad. Planteamos dejar atrás eso y cómo construir un mejor presente para tener un futuro brillante. En ese camino vamos a seguir, trabajando día a día para que esta transformación les llegue a todos", señaló durante una entrevista que le realizó el diario Clarín.

Contra el aborto

Además, Bullrich consideró también que "ha crecido mucho dentro de la campaña" y ratificó su postura sobre el aborto, aunque evitó precisar si mantiene su idea de que realizar ese procedimiento es violencia de género, como dijo antes de las PASO.

"Ratificaría que el aborto es matar, que el aborto es ir contra la vida, creo en el derecho a la vida. Eso obviamente lo ratifico. Creo que hay una vida dentro de una madre", aclaró el candidato.

Finalmente, el ex ministro detalló que el debate televisivo entre todas las fuerzas políticas que competirán en la Provincia por un lugar en el Senado no se realizó "porque una candidata no quiso" participar, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner