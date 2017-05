"Estamos convencidos de que Cristina representa el pasado al que la gran mayoría no quiere volver"

El jefe de gabinete Marcos Peña afirmó hoy que a Cambiemos "no le preocupa" que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea eventualmente candidata en las próximas elecciones legislativas, porque "representa el pasado al que la gran mayoría no quiere volver", aunque añadió que si la ex mandataria "cree que tiene algo para aportar, que lo haga".



Peña formuló esas declaraciones tras participar en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata de una reunión de gabinete municipal ampliado encabezada por el intendente Julio Garro y de la que también formó parte el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.



"El frente Cambiemos está muy unido, muy bien. Este es un dato muy importante para la Argentina y para la democracia argentina: encontrar el fortalecimiento de un frente con vocación de transformación, con vocación de mayorías, que esté trabajando bien. Prácticamente en todo el país ya acordamos lo estructural y estamos trabajando muy bien", evaluó.



Analizó que en el oficialismo cuentan con "una comunión de ideas, valores y vínculos humanos", lo que significa "un dato muy valioso", y expresó que "seguimos representando esa vocación de mayoría de los argentinos de cambiar".



"Si seguimos así, creemos que vamos a andar bien", expuso el funcionario y agregó que "no le preocupa" la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente como candidata en los comicios de octubre.



"No nos preocupa la posibilidad de que nadie se presente. Todo ciudadano que se quiera presentar, es bueno. Fortalece la democracia que cada uno represente sus ideas. Y si la ex presidenta siente que tiene algo para aportar, que lo haga, lo veremos en las urnas y en la campaña electoral", manifestó el jefe de Gabinete.



No obstante, expresó la convicción de Cambiemos de que la ex mandataria "representa el pasado al que la gran mayoría no quiere volver".



"Nosotros estamos convencidos de que ella representa el pasado al que la gran mayoría no quiere volver, pero bienvenido sea si ella quiere fortalecer si candidatura y ser parte", dijo.



Al ser consultado sobre el aumento de tarifas, Peña expresó que el Gobierno está "sincerando una realidad de un sistema que tenía mucha desigualdad, una falta de inversión en un sistema en el que lo que necesitamos es poder tener energía para todos y mejor transporte".



"Lo que estamos haciendo era el único camino posible para tener una economía más sana y que genere mejor desarrollo para los argentinos", añadió.



Luego, Peña dijo que en el encuentro con el Ejecutivo pĺatense se destacó "la enorme tarea de transformación que se está llevando adelante" en la capital provincial y contó que se habló "de la importancia de fortalecer el equipo de Gobierno que trabajamos entre Presidencia, Gobernación y el municipio, y también con los vecinos".



"El equipo con los vecinos es el valor central de Cambiemos y lo están honrando", apuntó.