Eschachan a Parrilli en un vuelo a Calafate: "Si no van en cana, no van a poder salir a la calle"

El ex titular de la AFI Oscar Parrilli fue escrachado por una pasajera en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y vivió una situación incómoda. Si no van en cana, no van a poder salir a la calle", le indicó la mujer.



El ex secretario Legal y Técnico de Cristina y Néstor Kirchner no pudo pasar desapercibido, a pesar de haber "subido último al avión", tal como indicó la pasajera.



La mujer lo reconoció en el pasillo del avión y lo increpó: "Contéstenos a los argentinos. Van a ir todos en cana y si no, no van a poder salir a la calle. Cómo hizo usted, entró como una rata cuando estábamos todos arriba del avión ya. No van a poder respirar, porque en la nuca todos los argentinos vamos a tratar de cobrarles todo lo que hicieron. Van a ir todos en cana, usted, Cristina, Boudou, Scioli. No va a poder dormir".





Parrilli escrachado

El año pasado, Zannini vivió un episodio similar, pero a bordo de un vuelo de American Airlines hacia Estados Unidos. Hace pocas semanas, la reacción de los ciudadanos contra su persona se repitió cuando llegaba a su oficina del Banco de Santa Cruz.



Fuente: Cronista