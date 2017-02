"Es indignante lo que sucedió con las escuchas", aseguró Recalde

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, aseguró hoy que es "indignante lo que sucedió con las escuchas telefónicas", y confirmó que esa bancada se reunirá esta tarde con el ex secretario general de la Presidencia y titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) , Oscar Parrilli, para fijar una posición común respecto a la difusión de los audios que lo involucran.



"Parrilli viene a explicar el tema de las escuchas y reiterar el cuestionamiento que hizo por falta de parcialidad", aseguró Recalde en declaraciones a Télam, al explicar la presencia del ex funcionario, hoy a las 16, en el Congreso.



Allí, el ex funcionario brindará una conferencia de prensa con los principales referentes del bloque del Frente para la Victoria-PJ, para expresar su "preocupación" por la filtración de audios con escuchas judiciales entre él y la ex presidenta Cristina Kirchner.



Para Recalde, "es indignante lo que ha sucedido con las escuchas. Se trata de una violación de la privacidad y todavía no ha trascendido de dónde salieron", al considerar que "esta situación genera inseguridad jurídica", y advirtió que "en el oficialismo hay cierta debilidad por las escuchas".



Según el titular del bloque del FPV-PJ, "las escuchas y las violaciones a las normas y tratados constitucionales, cuando se dicta un decreto nombrando a dos abogados como jueces de la Corte, o un decreto para modificar la ley de ART, en enero y sin pasar por el Congreso, genera inseguridad jurídica".



Y se preguntó: "¿Si había urgencia, por qué no convocaron a extraordinarias para tratarlo?".



"Si quieren inversiones esto genera inseguridad jurídica. El primer mandatario no es el que manda, es el más mandado, y nosotros somos los mandantes. Es el que tiene mayor responsabilidad en cumplir la ley. No puede violentar la ley como se ha hecho.Si no hay un respeto por la intimidad de las personas estamos muy mal", aseveró Recalde.



Finalmente, el diputado manifestó su sospecha de que la difusión de los audios partió de organismos oficiales: "las escuchas están en cabeza de la Corte Suprema, comienza en la Corte y termina en la AFI, todo oficial. Hay una connivencia que hay que investigar".



La realización de la conferencia de prensa fue anunciada ayer minutos antes de que se conociera el procesamiento de Parrilli por encubrimiento agravado del empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, acusado de ser el autor material del Triple Crimen de General Rodríguez.