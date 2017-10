Ernesto Sanz apuesta a cuatro años más de Macri

El ex senador nacional y dirigente radical Ernesto Sanz aseguró que trabajará "para que haya Cambiemos cuatro años más", al tiempo que destacó la convocatoria que hizo el presidente Mauricio Macri "a un acuerdo amplísimo con todos los sectores de la vida nacional".





Además, el ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional consideró que la Argentina debería "resistir" con normalidad una posible detención de la ex presidenta Cristina Kirchner "porque, en definitiva, no es más que un ciudadana que ha ejercido funciones de responsabilidad y que tiene que rendir cuentas ante la Justicia".





"Cambiemos y el presidente llegarán a 2019 rompiendo con un prejuicio perverso, un mito perverso, que era que un gobierno de origen no peronista no podía siquiera terminar el mandato", afirmó Sanz.





En ese sentido, el mendocino evaluó que el triunfo del domingo pasado "coloca a Cambiemos todavía en minoría, pero lo más importante es que el primer mandatario tiene los pies sobre la tierra".





"El presidente hizo una convocatoria a un acuerdo amplísimo a todos los sectores de la vida nacional", destacó el ex senador y socio fundador de Cambiemos.





A su entender, el oficialismo "ahora tiene un desafío enorme, que es transformarse en una coalición política, con funcionamiento, reglas de juego y de decisión, espacios de debate y dimensión territorial".