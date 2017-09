Entrevista a Cristina Kirchner: "No hay dictadura en Argentina"

"Por favor Luis, te voy a pedir que me digas Cristina ", así comenzaba la primera entrevista en vivo que brindó la ex presidenta Cristina Kirchner al periodista Luis Novaresio para el sitio Infobae.





cristina en vivo 02.jpg Foto: Cristina Fernández de Kirchner vía Twitter (@CFKArgentina)





Vestida de blanco y con un tono relajado, la candidata a senadora nacional mantuvo un dialogo por casi dos horas durante el cual se fueron tratando temas de gran relevancia como el caso Nisman , los bolsos de López y la desaparición de Maldonado.





La entrevista comenzó con un tema ríspido para el anterior gobierno: el caso Nisman, ya que este jueves el mismo portal había publicado un informe en el que se adjudicada a Gendarmería una pericia que indicaba que el fiscal había sido asesinado. "Te tengo una mala noticia, esa información fue desmentida", señaló Cristina.









En Argentina "no hay Estado de Derecho"





Si bien lanzó cuantiosas críticas contra el actual gobierno, la ex presidenta señaló que "no hay dictadura en Argentina".





"Acá no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay. Acá tampoco. Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada. Acá el Presidente sale por los medios diciendo que la procuradora tiene que renunciar. Sale diciendo que los jueces que no fallan como el quiere se tienen que ir. Secuestran el juramento de un senador de al oposición (en el Consejo de la Magistratura)", argumentó.



La exmandataria reconoció que en Venezuela está cuestionado el "Estado de Derecho" a partir del "estado de división y de fractura" social que rige en ese país, pero homologó el cuadro que se vive en el país caribeño con la realidad de la Argentina gobernada por Cambiemos.









Sobre su futuro político, la ex mandataria aseguró que no quiso ser candidata para el Congreso pero dejó abierta la posibilidad de buscar un nuevo mandato presidencial en 2019.





