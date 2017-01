"No se entiende esta determinación. Cuando uno ve los considerandos de este decreto que modifica el régimen de feriados, se habla de que deben preservarse aquellas fechas que tienen una trascendencia para el país. Pero en este caso, Malvinas, no adquiriría este rango y es algo que no condice con la mirada de la ciudad y del Municipio, que nos encomienda a preservar el reclamo de soberanía y honrar la Gesta", afirmó el subsecretario de Innovación municipal, Andrés Dachary.