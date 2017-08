En Mar del Plata Vidal pidió "un voto de confianza"

La gobernadora de Buenos Aires , María Eugenia Vidal, pidió este lunes "un voto de confianza" para

sus precandidatos Esteban Bullrich y Graciela Ocaña el próximo domingo en las PASO, al tiempo que volvió a apuntar contra el peronismo que gobernó los "últimos 25 años" y dijo que esos dirigentes "se esconden en las listas".





"(Los postulante de Cambiemos) no vienen a prometerles nada, no van a hacer ningún discurso que quede en la nada, no buscan el poder, quieren y están comprometidos con la provincia", subrayó Vidal en el centro de un escenario 360 montado en el Club Atlético Quilmes de la ciudad.





La mandataria provincial envió un mensaje especial "a todos esos que tuvieron un año y medio difícil" y les afirmó que "tienen una enorme oportunidad de expresar lo que piensan" este domingo en las urnas.





"También, decirles que en este camino volvemos a ser una alternativa a los mismos que forman parte de un sistema que ya conocemos. Que se tomen un minuto y lean las boletas, vean los nombres y digan si algunos de esos nombres les va a dar las respuestas que no les dieron en 25 años", destacó Vidal, en

momentos en que el frente Unidad Ciudadana que lidera la expresidenta Cristina Kirchner se muestra como el principal competidor del oficialismo local.





Al respecto, agregó: "No van a ser ellos los que sostengan las peleas contra las mafias, no van a ser ellos los que les van a decir la verdad. Por eso se esconden en las listas porque no pueden mostrar las caras y mirarlos como los miran ellos (los candidatos de Cambiemos), por eso, para este domingo quiero pedirles que nos acompañen y no es un acto de fe ciega".





"Les pido un voto de confianza, por la confianza que ya demostramos, porque ya nos comprometimos, porque no vamos a parar. Este domingo hagan oír su voz, nos meremos más, no vamos a aflojar y vamos a seguir estando ahí para vos", recalcó la gobernadora.