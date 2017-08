En Córdoba rechazaron abordar el caso Maldonado en las escuelas

El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Grahovac, se manifestó en "desacuerdo" con llevar a las aulas como abordaje curricular la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desparecido, al sostener que "en las escuelas no se puede trabajar sobre hipótesis".



"La educación se debe ejercer sobra la base de la veracidad. La escuela no es un partido político ni una unidad básica. Los temas tienen que tratarse con profundidad, con seriedad y con la pausa necesaria para producir una experiencia pedagógica que permita a cualquier ciudadano acceda al conocimiento y luego pueda manejarse en la vida", manifestó a los medios locales el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, al referirse al abordaje en las escuelas del caso Maldonado



El ministro Grahovac consideró que "si los docentes quieren expresarse que lo hagan, pero no utilizando el ámbito de la escuela, porque las familias confían en que las escuelas transfieren conocimientos veraces, y sobre el caso Maldonado hoy no hay certezas sobre lo que ocurrió. Es una causa que está en proceso de investigación".



La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) puso en marcha una campaña nacional a partir de este miércoles hasta el 6 de septiembre, para que en las escuelas de todo el país los alumnos se pregunten "¿Dónde está Santiago Maldonado?", que incluye cuadernillos para los distintos niveles educativos para realizar actividades con los alumnos.