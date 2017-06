"En Argentina nuestro sistema está armado para la impunidad"

"En Argentina nuestro sistema de jueces, fiscales, policías y organismos de control está armado para la impunidad. Toda la estructura que tiene que investigar se dedica a garantizar la impunidad. Yo creo que ahora estamos muy cerca de lograr terminar con esa corrupción". La frase corresponde a Hugo Alconada Mon, periodista de investigación que estuvo este miércoles en Mendoza.





Alconada Mon dio una disertación magistral en el Foro de Valos. Este año el foco de análisis que eligió la organización es Transparencia y Gestión. Por eso la mayor parte del análisis y las disertaciones giraron en torno a la corrupción, la necesidad de buscar más transparencia en el accionar de la Justicia y de los gobiernos.





Alconada Mon es prosecretario de redacción del diario La Nación y coganador del premio Pulitzer por su participación en la investigación colaborativa que se hizo a nivel global para destapar el caso de los Panamá Papers, como miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).





Cerca de 300 asistentes tuvieron oportunidad de escuchar disertaciones durante la jornada de ayer en el hotel Sheraton. Además de Alconada Mon, estuvo Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción de la Nación, que habló sobre: Acción y efecto, ¿Cómo y cuánto nos afecta la falta de transparencia? Otra de las charlas que más atracción captó fue la del ex juez brasileño Marlon Reis, autor del libro La República del Soborno. Brasil, porque se da justo en momentos en que la megacausa de corrupción sobre el pago de coimas de la constructora Odebrecht, que involucra a las primeras líneas del poder político brasileño, está en máxima ebullición.





Este es el foro número 13 que organiza Valos, una organización civil que desde hace 14 años trabaja generando acciones que mejoren la Responsabilidad Social Empresaria.





"Este es un muy buen momento para Argentina. Es una gran oportunidad poder analizar y abrir la discusión en foros como este porque permiten instalar el tema", sostuvo Alconada Mon.





El periodista investigador sostiene que lo que está ocurriendo en Brasil en torno al escándalo de corrupción que involucra al propio presidente y a ex presidentes, y que tiene derivaciones en Argentina en la causa de la coimas de la constructora Odebrecht, es una oportunidad para que el capítulo argentino de esa investigación pueda prosperar.





"Hay que tomar a Brasil como un espejo que adelanta. Si ellos pudieron, también lo podemos hacer nosotros. Si ellos pudieron avanzar tanto como han avanzado para destapar semejante red de corrupción, nosotros también podemos. Porque no es lo mismo que nos hablen de la lucha contra la corrupción en países con sistemas judiciales y políticos diferentes, como puede ser Australia o Irlanda, a que veamos que un país vecino al nuestro haya podido avanzar a fondo para investigar la corrupción".





Y no agarró perejiles, agarró peces grandes, eso demuestra que nosotros también podemos y no nos falta mucho. Son como pequeñas piezas en un rompecabezas que se va construyendo de a poco. Es como hacer una pared, con cada ladrillo no parece que se hace mucho, pero en realidad sí se hace. Eso permite que aparezca un Sergio Moro como el juez que apareció en Brasil, y cuando nadie lo esperaba comenzó a investigar hasta descubrir una causa de magnitudes increíbles. Ese pequeño juez, desde una ciudad perdida de Brasil, se comió crudos a todos".





–Pero en la Argentina vemos que la Justicia es muy permeable la poder político ¿No estamos a años luz de eso?

–Nos falta seguir haciendo pequeños cambios. Paso a paso, hay que ir. En Brasil no se hizo una megareforma judicial de un día para el otro. Se fue de a poco.





–¿Estamos más o menos encaminados en ese sentido?

– Hay datos alentadores. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública. Es poco, pero sirve. Ahora impulsamos una ley del arrepentido, que no es la mejor pero es un avance. Ahora están peleando para conseguir la ley de Responsabilidad Penal de la Empresas, la pelea será dura, porque los principales detractores de esta ley son las empresas, porque se la ven venir, lógicamente.





– En Argentina aún no existe independencia judicial; lo vemos en casos como el del juez Eduardo Freiler (que logró que se frenara su remoción cuando se lo investiga por enriquecimiento ilícito). ¿Qué hay que hacer para que esos casos no se repitan?

–En Argentina nuestro sistema de jueces, fiscales, policías y organismos de control está armado para la impunidad. Es decir, toda la estructura que tiene que investigar se dedica a garantizar la impunidad. Yo creo que ahora estamos muy cerca de lograr terminar con esa corrupción. La clave pasa por la presión social. La clave está en que los ciudadanos metan presión, que exijan.





–Pero la gente hoy no se alarma por la corrupción. Hay candidatos investigados por la Justicia que se presentan en las elecciones porque tiene chances de competir..

–Hay que seguir educando, hablando y visibilizando el tema para que la sociedad reaccione.





"Marcelo Odebrecht era conocido en Brasil como el 'príncipe de la obra pública', es el dueño de la corporación industrial más grande de América Latina"





"Esa empresa es entre 20 y 50 veces más grande que Techint, la empresa argentina más grande"