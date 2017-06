El tremendo furcio de Amalia Granata al pegarle duro a José Ottavis

Confirmada como precandidata a diputada nacional por Santa Fe, Amalia Granata dialogó con La Once Diez y abrió fuego contra José Ottavis y su baja del Bailando.





"Ottavis es funcionario público, y tiene que estar en el Congreso haciendo su trabajo, ya que le aumentaron el sueldo", agregó para el ciclo radial... ahora bien, Ottavis es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires , por lo que no tendría nada que hacer en el Congreso de la Nación. Su sede se encuentra en el Palacio Legislativo ubicado en la ciudad de La Plata, no en el Congreso. De ahí el tremendo furcio de Amalia.





"No creo que a José lo hayan echado porque no ensayaba, para mí hay cuestiones políticas, o tiene que ver con la ex mujer de él que ha sufrido violencia de género", supuso.





Luego, opinó que "me parece un mamarracho que un funcionario público en ejercicio esté en el Bailando por un Sueño , me parece patético. El Bailando lleva mucho tiempo de ensayo, de exposición, de trabajo, no puede ser que pierda tiempo en eso".





"Hay como un enamoramiento de los políticos por la cámara, pero creo que hay más gente atenta al oportunismo político también. Es tremendo lo que está pasando, se los ve desfilando por los canales de televisión con fotógrafo personal, maquillados, perfumados. Me parece una falta de respeto a la gente, no los necesitan ahí, los necesitan en la calle", cerró, sobre ese tema.