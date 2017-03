El PTS presentará a Del Caño a diputado por Buenos Aires

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) presentará hoy a sus precandidatos para las legislativas y Nicolás Del Caño, ganador de la interna presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) en 2015, se perfila como el elegido para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires.



Según pudo confirmar Télam a través de diversas fuentes del Frente de Izquierda, en la conferencia de prensa que se realizará a las 14.30 en el porteño hotel Castelar, además de la novedad respecto de Del Caño, Myriam Bregman será postulada para la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires, un territorio esquivo pera la izquierda en últimas elecciones donde, reiteradamente, quedó a la puerta de la conquista de esa banca.



La interna con el PO

Las intenciones del PTS fueron adelantadas a sus socios de alianza FIT –Izquierda Socialista y Partido Obrero– durante la reunión de la mesa nacional que se realizó el pasado viernes, iniciándose el debate sobre las candidaturas de cara a las legislativas de este año.



Mientras, el PTS entiende que Del Caño sería una figura capaz de arrastrar votos bonaerenses y le proponen al Partido Obrero que Néstor Pitrola del PO encabece la lista de senadores, desde la otra vereda quieren hacer valer el resultado del 2015 en ese distrito y que sea Pitrola quien encabece la lista a la Cámara Baja nacional.



De origen cordobés, Del Caño fue elegido diputado nacional por Mendoza en 2013, provincia que además le dio una decisiva ventaja en el escrutinio nacional durante las PASO de 2015 cuando desplazó de la candidatura presidencial al histórico dirigente del Partido Obrero, Jorge Altamira.



Desde el Partido Obrero califican de "negativa" y "sin retorno" la participación de Del Caño como candidato, ya que entienden que debería luchar por renovar la banca de Mendoza.



La estrategia

Sin embargo, por su participación en la legislatura nacional Del Caño se radicó en la provincia de Buenos Aires y, por esa razón, está habilitado para ser candidato por el distrito que, desde el PTS, entienden como la "principal batalla electoral" contra los partidos "patronales" y no por Mendoza.



"La de la provincia es una elección que no sólo nosotros entendemos como central, donde los otros partidos podrían llevar a Cristina (Fernández de Kirchner), a (Margarita) Stolbizer o a (Sergio) Massa, y donde creemos que podemos conseguir el voto de muchos trabajadores", señalaron a Télam desde el PTS.



Además entienden que en Mendoza retendrán las mismas adhesiones por contar con la presencia de Noelia Barbeito, dirigente que consiguió el 10% de los votos en las elecciones por la gobernación.



El anuncio de precandidaturas sirve además como disparador de una discusión no saldada al interior del FIT, que originariamente se había planteado como expresión de rechazo la utilización de las PASO, pero que en 2015 se vio forzado a utilizarlas por no llegar a acuerdos a la hora de confeccionar las listas.

En ese sentido, y aunque todos los integrantes del FIT las entienden como "último recurso", las posibilidades para escapar de ellas hoy parecen distantes.