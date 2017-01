El presidente de Venezuela cree que en Argentina es muy querido

El mandatario de Venezuela , Nicolás Maduro, sorprendió al considerar que el pueblo argentino siente tanto aprecio por su gobierno, que si se lanzara aquí a presidente, ganaría con "el 70%" de los votos.





Maduro se permitió esa ocurrencia durante una conferencia de prensa internacional que brindó desde Caracas, luego de leer un tuit de la cuenta de la Embajada venezolana en Buenos Aires.





"En Argentina nos aman. Si yo me lanzo a Presidente en la Argentina, gano con el 70%", aseguró el mandatario bolivariano.





"Conozco una gente que ha pasado por la Argentina en diciembre. Estuvieron de vacaciones y me dicen que me he vuelto el hombre más famoso en la Argentina por toda la campaña en contra. Y que he canalizado un amor que antes lo tenía el comandante Chávez. Yo lo heredé del presidente Chávez, y de Perón, de Evita, de Néstor... los grandes... y de Maradona. Debe ser por Maradona que nos quieren tanto, ¿verdad?", preguntó.





Esta referencia a Diego Maradona, a quien definió como su "amigo personal", le sirvió de pie para reclamarle al astro futbolístico argentino una pronta visita a su país.





"Me debes una visita. Diego Armando Maradona, tu sabes por qué, para la escuela de fútbol que hablamos", reveló.





Estas curiosas declaraciones de Maduro se producen en medio de las tensiones que afloraron entre su Gobierno y el argentino desde la asunción de Mauricio Macri en la Casa Rosada, quien fue uno de los principales impulsores de la expulsión de Venezuela del bloque del Mercosur.





Incluso, a mediados de diciembre, el presidente Macri mantuvo un durísimo cruce verbal con Maduro, quien lo acusó de "ladrón" y "mentiroso", por lo que las relaciones bilaterales quedaron en un punto crítico.