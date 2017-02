El presidente de la DAIA aseguró que las manifestaciones de Zaffaroni son "desafortunadas y preocupantes"

El presidente a la DAIA Ariel Cohen Sabban consideró como "desafortunadas y preocupantes" las declaraciones del ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, respecto de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nissman contra la ex presidente Cristina Kirchner.



"Nos preocupan sobremanera expresiones tan desafortunadas, que agitan al odio, que hacen recordar cuestiones que jamás los argentinos quisiéramos recordar", manifestó Cohen Sabban.



"Nos preocupa que sean expresiones de un ex miembro de la Corte Suprema de la Nación hablando de un compañero del poder judicial que mas que un fiscal es un ser humano", añadió el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina.



El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Eugenio Zaffaroni aseguró ayer que la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Kirchner fue reactivada por "revanchismo".



"Esa denuncia son 300 fojas que si Nisman estuviera vivo, lo ahoro, porque me hizo leer eso varias veces", había manifestado Zaffaroni.



En declaraciones a Radio Continental Cohen Sabban aseguró que tales expresiones "deben ser al menos rechazadas por la sociedad argentina porque equivalen a convalidad la muerte".



"Con una expresión como la de Zaffaroni se banaliza la muerte de un ser humano como Nisman y la muerte de 85 víctimas fatales, porque Nisman estaba investigando el peor atentado terrorista en la Argentina", agregó.