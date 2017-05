El presidente brasileño Temer se mostró firme: "No renunciaré"

"No renunciaré; repito, no renunciaré", dijo Temer en un pronunciamiento en el que clamó su inocencia frente a la grabación que le realizó el delator Joesley Batista, dueño de la empresa frigorífica JBS.



Temer rechazó haber avalado los sobornos que Batista dijo pagarle al ex diputado preso Eduardo Cunha, el cerebro del juicio político contra Dilma Rousseff, para comprar el silencio.



"Escuché el relato de un empresario que dijo que auxiliaba a la familia del ex parlamentario. En ningún momento compré el silencio de nadie. No le temo a ninguna delación. No necesito un cargo o fueros; siempre honré mi nombre", dijo Temer.



El presidente calificó las escuchas autorizadas por el Supremo Tribunal Federal como "pruebas clandestinas" y dijo que pidió el acceso a los audios que fueron grabados el mes pasado.



En medio de la salida de varios aliados de su base parlamentaria, Temer dijo que "no se puede tirar al tacho de basura de la historia tanto trabajo" para enfrentar la recesión.



"Vivimos esta semana el mejor y el peor momento del gobierno", comentó el mandatario, y citó datos del crecimiento económico y la inflación.

El presidente de Brasil, Michel Temer, negó hoy la renuncia al cargo en medio de la mayor crisis de su gobierno, originada por grabaciones de supuestas negociaciones por sobornos, por las cuales fue abierta una investigación sobre su conducta en el Supremo Tribunal Federal.