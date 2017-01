El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, dijo que los precios de los combustibles líquidos aumentarán un 8% en las próximas horas y señaló que habrá "revisiones" cada tres meses.



"Entre hoy y mañana aumentan los combustibles un 8%. Horas más, horas menos, lo concreto es que la nafta y el gasoil van a aumentar", sostuvo Castellanos, representante de los dueños de estaciones de servicio.



Castellanos dijo que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, comunicó al sector que cada tres meses habrá una revisión de los costos de producción de los combustibles, que están influenciados por el precio del petróleo, el tipo de cambio y la inflación.



"Entiendo que cada tres meses se revisará y es muy probable que aumenten los combustibles porque, en la práctica, es muy factible que algunos de los tres factores mencionados se muevan", dijo el estacionero.



Los combustibles aumentaron un 31 por ciento en 2016 y las petroleras piden ahora un incremento del 8 por ciento a partir de este martes, lo cual ya fue autorizado por el ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren.



Dijo Castellanos que no existe razón matemática que justifique la dispersión de precios que existe en el mercado de los combustibles en el país, donde la nafta súper es hasta más de dos pesos más cara en el interior que en la Capital Federal.



"El motivo (de la dispersión) no lo conozco, creo que es por un política de precios de las compañías petroleras que no sé que sentido tendrá. No tiene sentido", sostuvo Castellanos en declaraciones radiales.



El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, había pedido rever la autorización oficial de incrementar los precios porque estos van a "incentivar el proceso inflacionario y recesivo" al argumentar que influye en la canasta de alimentos. Pero la decisión del Gobierno responde a un pedido directo de las petroleras que refinan el crudo, por lo que los consumidores tendrán que sacar más dinero de sus bolsillos desde esta semana para llenar el tanque.