El Papa recibió a Scioli en el Vaticano

El Papa Francisco recibió en el Vaticano al exgobernador bonaerense Daniel Scioli, quien tomó el encuentro como "el mejor regalo" a dos días de su cumpleaños.



Fuentes cercanas a Scioli confirmaron el encuentro, que quedó registrado en una foto en la que se ve al excandidato presidencial del Frente para la Victoria junto al Sumo Pontífice, y señalaron que lo tenía agendado desde hacía algún tiempo.



El exgoberandor se encuentra en Roma de vacaciones junto a su novia Gisela Berger y concurrió al Vaticano sólo para "saludar" al Papa, con quien mantiene una larga relación, informaron en su entorno.



"Para él fue el mejor regalo a 48 horas de su cumpleaños", agregaron las fuentes consultadas, que recordaron que el 13 de enero el excandidato presidencial cumplirá 60 años.



No obstante, no dejaron trascender detalles de lo que conversaron durante la reunión. Se trató de la primera audiencia privada de 2017 del líder de la Iglesia Católica con un político argentino, aunque no fue la primera vez que recibía a Scioli: el 4 de julio de 2013 el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires se entrevistó con el Papa en la residencia de Santa Marta.



El Papa, además, había enviado un llamativo mensaje antes del balotaje presidencial entre Scioli y Macri, en noviembre de 2015, que fue entonces interpretado como un respaldo al candidato del FPV: "Ya saben lo que pienso. Que voten a conciencia", dijo entonces.