El Papa Francisco recibió a Gils Carbó en El Vaticano: "Dijo que sigamos por este rumbo y eso es un mensaje claro"

El Papa Francisco recibió hoy en El Vaticano a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en medio de los intentos del oficialismo para desplazarla del cargo.





"Él dijo que sigamos por este rumbo, que ese era nuestro camino, que le reconfortaba el trabajo que le contamos y eso para nosotros es un mensaje claro", destacó la representante del Ministerio Público Fiscal.





El encuentro se produjo en el marco de una audiencia con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y allí se analizaron detalles sobre el programa ATAJO, destinado a la instalación de oficinas del Ministerio Público Fiscal en las villas y los barrios más pobres de Capital Federal y Conurbano.





De la reunión, que se extendió por una hora y cuarto, también participaron los fiscales generales de Uruguay, Jorge Díaz, y de Bolivia, Ramiro Guerrero, se informó oficialmente.





En entrevista con el portal especializado "Vatican Insider" Gils Carbó relató detalles del encuentro en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano, que calificó como "muy cálido", y sostuvo que el Papa brindó "un gran apoyo espiritual" para que se avance con el programa ATAJO.





"Yo le pedí un mensaje especial para los trabajadores de ATAJO y él dijo: ´Sigan adelante, ese es el camino, les pueden dar alguna paliza pero no tengan miedo, no tengan miedo´", relató la procuradora.





Al ser consultada acerca de si el encuentro significaba un "aval personal del Papa" en medio de su enfrentamiento con la Casa Rosada, Gils Carbó respondió: "No debería yo contestar esa pregunta, las interpretaciones corren por cuenta de cada uno y yo tengo la mía personal, pero no me gustaría usar al Papa o que sea interpretado de tal o cual manera".





Y agregó: "Este es un cargo que tiene muchas presiones. En otras ocasiones he dicho que no es que no tenga miedo, el deber que siento es bastante superior al miedo y el deber es con la sociedad".





La cita de Gils Carbó con el máximo pontífice se produjo apenas cuatro días después de que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentara en el Congreso Nacional un pedido de juicio político en su contra por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".





El organismo presidido por Guillermo Lipera sostuvo que Gils Carbó actuó con arbitrariedad en la designación de fiscales y la acusó de instigación a cometer delitos, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, entre otras causales para su remoción.





El pedido de juicio político se produjo luego de que en octubre último fracasara el intento del oficialismo de avanzar con una reforma del Ministerio Público Fiscal que tenía como objetivo forzar la caducidad del mandato de Gils Carbó, iniciativa que fue criticada incluso por la diputada cofundadora de Cambiemos Elisa

Carrió.





El programa ATAJO es una iniciativa cuyo objetivo es "dar respuestas de prevención social de delito y promoción de derechos como herramientas de acceso a la justicia".





El pasado viernes, Gils Carbó se refirió a ese emprendimiento durante una actividad en la Legislatura porteña que compartió con el canciller de la Academia de Ciencias del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo.





En ese marco, la jefa de los fiscales le agradeció a la Iglesia por colaborar con el Ministerio Público Fiscal en el acceso de la Justicia a las villas, a través de los curas y obispos locales que facilitan el ingreso a los asentamientos.





Gils Carbó partió rumbo a Italia el pasado viernes tras la actividad en la Legislatura organizada por el presidente de La Alameda, Gustavo Vera, quien en octubre último negó que el Papa Francisco le hubiera enviado un rosario a la procuradora general, luego de que trascendiera esa versión.