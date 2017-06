La vicepresidente Gabriela Michetti consideró que es necesario que el Congreso discuta la baja de la edad imputabilidad de menores que cometen delitos y criticó la excusa de que no se realice por las elecciones de octubre."Estoy convencida que tenemos que dar la discusión [sobre la baja de la edad de imputabilidad]", remarcó en una entrevista con Radio Mitre. La vicepresidenta aseguró que el Congreso no puede poner la excusa de las elecciones para eludir el debate. "El Senado está preparado para dar esa discusión, no podemos poner la excusa que hay un problema de tiempos electorales. Esto tiene que ver con una sociedad y con el fondo de una sociedad", agregó.

En ese marco, Michetti señaló que es "muy necesario" evaluar "a fondo" la situación de la delincuencia juvenil. Resaltó que lo principal es que los adolescentes "puedan volver a reinsertarse en el sistema educativo". "La mitad de los chicos argentinos no termina el secundario", advirtió. Y abogó por trabajar en la prevención del delito.

La vicepresidenta opinó que se debería "en el corto plazo discutir el régimen penal juvenil" y consideró "razonable, de sentido común", que para esos "graves delitos que tenemos todos los días en la calle" haya "diferencia en las edades" y en ese marco ubicó a "eso de los 14 años como edad de imputabilidad del asesinato".