El nuevo presidente de la Unión Industrial criticó al gobierno nacional

El designado presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel Acevedo, consideró que el Gobierno "está disperso y le falta una mayor coordinación", y confesó estar "preocupado por el largo plazo" en el país.



"Veo que todavía están dispersos en el Gobierno. Cuando uno habla con los distintos ministerios, uno ve que están haciendo algunas cosas. Pero tal vez faltaría una mayor coordinación. O tal vez todavía no tienen todo el manejo de la burocracia del Estado. Pero están en el camino", sostuvo el empresario.



Acevedo asumirá esta tarde como presidente de la UIA y en un reportaje publicado este martes por el matutino El Cronista, consideró que desde la Casa Rosada "están atacando a la inflación seriamente a la baja. Y que van a hacer lo mismo con el déficit".



"Pero me preocupa el largo plazo, el poder ser competitivo en un mundo globalizado tecnológicamente mucho más adelantado hoy en la Argentina y donde nosotros vamos a tener que meternos sí o sí ahí", añadió.



Con relación a la situación del Brasil, comentó: "mucha de esta recuperación amarreta que estamos teniendo se debe a que a el país vecino le costó arrancar. El problema que tenemos con esta crisis política es que si ese escenario frena la economía, nos va a parar de vuelta a nosotros. Esto es así porque tenemos una dependencia muy fuerte con Brasil".



"No sabemos que pasará en Brasil. Yo al principio pensé que (Michel) Temer en dos días se iba, pero ya hace más de una semana que está. Eso va a repercutir en todo. Desde que subió al poder, se sabía que era una persona oscura y ahora ya es insostenible su posición. Por eso, la no resolución de esta crisis va a complicar a la economía argentina", enfatizó.



Además, señaló que el aumento reciente del dólar en la Argentina "es externo. Se debe a la crisis en Brasil. Pero si la situación allí se resuelve, la divisa volverá a caer. Si sigue la tendencia de ingresar divisas para financiar en dólares los gastos corrientes, posiblemente haya un dólar bajo en los próximos años".



Por otra parte, Acevedo dijo que la industria nacional "es competitiva, pero según el sector. En el mercado interno, hoy hay sectores que están creciendo. Es el caso de los laboratorios o los materiales de la construcción. Pero en el mercado externo, no. Va a depender mucho de las medidas que se tomen en el futuro. Y no hablo de una devaluación, sino de las reformas necesarias para hacer competitiva a la industria. Falta, por ejemplo, una reforma impositiva".



Asimismo, afirmó que la Ley Pyme "la hizo este gobierno y esa es una política claramente industrial. Yo veo que se preocupan por los sectores. El tema maderero, la industria del calzado y textil con las 3 y 6 cuotas. Ahora la Ley de Compre Nacional. Son pasos para la coyuntura pero que apoyan a la industria".



Por último, hizo referencia a las inversiones: "algunos sectores están invirtiendo. Los que no es porque están esperando ver la luz al final del túnel. Están viendo si este gobierno es un paréntesis entre un populismo y el próximo o si están realmente cambiando las cosas. Por otro lado, tenemos un mercado interno retraído. Es difícil invertir cuando todavía tenés una gran capacidad ociosa", subrayó.