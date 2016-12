El flamante ministro de Hacienda argentino Nicolás Dujovne reconoció el viernes que su familia tiene lazos comerciales con el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump pero negó que esa sociedad influya en la futura relación entre ambos países.



"Hace muchos años conocí a uno de los hijos del presidente Trump, a Eric. Y esa relación, que también compartía mi cuñado, llevó a que mi cuñado que se dedica a los desarrollos inmobiliarios inicie la construcción de la Trump Tower en Punta del Este", dijo Dujovne al ser consultado por The Associated Press sobre sus vínculos con Trump durante una conferencia de prensa en la casa de gobierno.



El padre del economista de 49 años que reemplazará a Alfonso Prat-Gay, es el arquitecto Bernardo Dujovne, creador de Dujovne-Hirsch & Asociados, la constructora que levantó la Trump Tower en Uruguay. Mientras que el cuñado de la nueva estrella del firmamento macrista es Moisés Yellati, dueño de YY Development Group, que desarrolla junto a Trump el proyecto de Punta del Este, como adelantó el sitio borderperiodismo.com. Yellati es, además, el argentino más cercano al magnate norteamericano: tuvo el privilegio de brindar con Trump en el bunker del hotel Hilton de Nueva York cuando el republicano ganó la histórica, y sorpresiva, elección en los Estados Unidos.



"El Trump mediático es distinto al que conozco yo. Es una persona a la que le gusta trabajar en equipo, muy respetuoso y que le da mucho lugar a la gente talentosa", aseguró Yellati. "Teníamos un terreno privilegiado en Punta del Este, frente al mar, y evaluamos la mejor opción para desarrollarlo. Allí se nos ocurrió contactar a los Trump, que se la jugaron porque no tenían ninguna presencia en la región, salvo en Panamá. Decidieron confiar en nosotros y se fue generando una relación de mucha amistad y confianza, más allá del negocio puro", confesó el cuñado de Dujovne cuando se hizo famoso porque se supo que tenía negocios con el futuro presidente de los Estados Unidos.