El MID reafirmó su apoyo a Massa y rechazó a Cambiemos

El MID dio a conocer un comunicado donde resaltó su rechazo a la política del gobierno actual y reafirmó su apoyo a Sergio Massa.



"Ante trascendidos erróneos acerca de posibilidades de acercamiento de nuestro partido a listas electorales de Cambiemos, el Comité Nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) aclara que esos trascendidos no corresponde a la realidad", se aclaró en el comunicado.



"El MID está en total desacuerdo con la política del actual gobierno, no sólo porque discrepa con su orientación ideológica sino también porque no comparte la política nacional en aplicación que, a nuestro entender, agravará los problemas del país. Por lo demás nuestro partido mantiene firme su adhesión y pertenencia a UNA y al espacio que lidera Sergio Massa del que viene participando desde hace mucho tiempo y lo sigue haciendo en la convicción es la única opción de cambio genuino que tiene hoy la Argentina".