El massismo reclama que se declare la emergencia alimentaria

El referente de 1País y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo se refirió a la extrema pobreza de la niñez en Argentina y aseguró que "el informe de Unicef muestra que la pobreza tiene cara de joven y de mujer. Si no se declara la emergencia alimentaria, va a haber una implosión social".





A partir del informe de Unicef sobre datos del INDEC , donde se indica que hay 5,6 millones de niños y niñas pobres y 1,3 bajo línea de indigencia, el especialista afín al massismo reflexionó: "Hoy el 47% de los niños son pobres, y si no se hace un cambio profundo, en el futuro habrá todavía más pobreza en la Argentina".





Sobre la pobreza y su relación con la delincuencia, Arroyo dijo que "hay falta de horizonte para los jóvenes. Más allá de la pobreza y la inseguridad, los chicos se ven atravesados por un sistema que los coopta para robar o vender drogas en los barrios. Ese sistema está empeorando. Si las cosas aumentan y no se genera trabajo, se va profundiza este problema social".





El dirigente hizo hincapié en la creciente desocupación en las mujeres y que "como sostenes de hogar, son quienes más sufren la pobreza".





Arroyo destacó la importancia de la educación, y aseguró que "en todas las familias es un tema que se prioriza. Por un lado porque en las escuelas hay comedores, y mandan a los chicos para comer. Pero por otro porque saben que lo único que sirve, la única base legítima para construir el futuro de los hijos, es la escuela. Esa es una de las cosas más importantes que aún se conservan en la sociedad argentina".





Ante esta situación el referente aseguró que "con lo que hace no se van a resolver los problemas, el sistema está agotado, todos los gobiernos aumentan los planes sociales, pero no alcanza. Para mí si no se declara la emergencia alimentaria, va a haber una implosión social. Hay que hacer más obra pública, más trabajo masivo para los jóvenes. Como todas las familias deben plata, tenemos que hacer un sistema de crédito más bajo no bancario a tasas bajas para recuperar a las familias", finalizó.