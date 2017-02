"El kirchnerismo está obsesionado con el ex espía Jaime Stiuso"

El abogado Santiago Blanco Bermúdez, que patrocina a Antonio Jaime Stiuso, aseguró que el kirchnerismo "tiene una obsesión" con el ex expía, al tiempo que señaló que su cliente "se siente más seguro con el cambio de administración" en el Gobierno.

El letrado rechazó las acusaciones que hizo el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli sobre la difusión de escuchas con la ex presidenta Kirchner y consideró que "no es ni más ni menos que una continuidad de todas las peripecias y maniobras que pergeñaron desde el Gobierno nacional durante el 2015 en persecución de Stiuso que lo obligaron a exiliarse todo un año".