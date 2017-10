El juicio a Boudou comenzó, pero él obligó a suspenderlo una semana

El ex vicepresidente Amado Boudou comenzó a ser juzgado por el caso de la compra de la ex Ciccone Calcográfica y planteó la nulidad de todo el proceso lo que será resuelto por el tribunal el próximo martes.





A pocos minutos del inicio del debate en los tribunales de Comodoro Py, el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, planteó la nulidad del debate y el tribunal decretó un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando definirán la suerte del juicio.





Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez resolvieron suspender la audiencia no sólo ante el planteo de Boudou sino también de las defensas del exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y de Alejandro Vandenbroele, que pidieron más tiempo para tomar conocimiento del expediente. Vandenbroele cambió incluso de abogados poco antes del inicio del juicio puesto que antes tenía la defensa de la abogada Liliana Cobas y la cambió por la defensoría oficial a cargo de Paola Bigliani.





boudou-1.jpg Amado Boudou. Foto: Noticias Argentinas.



Boudou, a través de su abogado, pidió la nulidad porque consideró que la causa debe fusionarse con aquella otra en que investiga a funcionarios de la AFIP por la deuda de Ciccone.





El ex vicepresidente llegó sobre la hora a los tribunales de Comodoro Py y en la antesala se cruzó con su amigo José María Nuñez Carmona, otro de los imputados, en tanto que Vandenbroele, titular de The Old Fund, lo hizo a última hora al igual que Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía.





Todos están en el banquillo de los acusados junto con Rafael Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Nicolás Ciccone, ex dueño de la gráfica.





Boudou es juzgado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.





La acusación está a cargo del fiscal de juicio Marcelo Colombo y las querellas, de la Oficina Anticorrupción.