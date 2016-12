El juez Lijo quedó a cargo de investigar la denuncia de Nisman contra Cristina

El juez federal N° 4 Ariel Lijo quedó a cargo de la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidente Cristina de Kirchner, el excanciller Héctor Timerman y otros dirigentes ligados al kirchnerismo.



Según anticipó el canal de noticias C5N, Lijo salió sorteado este viernes a través del sistema electrónico instalado en Comodoro Py y ya recibió el expediente CPC 777/2015.



Al retorno de la feria judicial, el magistrado deberá asumir la responsabilidad de indagar en los posibles delitos que se habrían originado tras la firma del Memorando de Entendimiento con Irán.



La Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenó investigar la denuncia que Nisman presentó hace casi dos años contra la ex jefa de Estado por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.



En un fallo dividido, el máximo tribunal penal del país revirtió las resoluciones del juez federal Daniel Rafecas y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que habían desestimado en dos oportunidades la denuncia del entonces titular de la UFI-AMIA.



El encargado de investigar el atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, denunció que el Memorándum con Irán, firmado en 2013, escondía "un intento de liberar de responsabilidades" a los funcionarios iraníes sindicados como autores de la voladura que provocó 85 muertos y centenares de heridos a cambio de incentivar las relaciones comerciales entre Argentina y la República Islámica.



Además de la exmandataria, Nisman señaló al entonces canciller Timerman ; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque; a Luis D'Elía y Fernando Esteche ; al supuesto agente inorgánico de la ex SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.



Tras la reapertura de la causa por iniciativa de la DAIA, Cristina se expresó en las redes sociales. "Ahora me acusan de encubrir el atentado de la AMIA ocurrido hace? 22 años y medio! Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy", señaló a través de su cuenta oficial de Twitter.