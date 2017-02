El jefe de Anses admitió el error con las jubilaciones y aseguró que no pensó en renunciar

Luego de que el propio presidente Mauricio Macri anunciara en Casa Rosada que se frenó la quita a jubilados, el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, aceptó el "error" aunque aclaró que "en ningún momento" barajó la posibilidad de renunciar a su cargo.



Tras la polémica por el cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, el funcionario recordó que "antes de 2009 no había ley de movilidad", lo que provocó "más de 500 mil juicios contra el Estado" que generaron "una deuda más grande que la de los holdouts".



"En ningún momento barajé renunciar, hemos tenido muchos más aciertos que desaciertos", señaló el funcionario en declaraciones a radio La Red, y agregó que "si se toma el tema en perspectiva, hay un avance en cuanto a las jubilaciones que se ve claramente en los números, ya que la participación de ANSeS en el Presupuesto este año es mayor que la del año pasado".



Basavilbaso asumió el "error" en la modificación a la fórmula aplicada a la ley de movilidad jubilatoria, que suponía un incremento menor en los haberes para este año. "Es un tema que discutimos entre varios, es difícil identificar a alguna persona. Yo siempre jugué en equipo, como pide el Presidente. Cuando juego al fútbol y perdemos un equipo, no digo que la culpa fue de tal jugador. Nosotros aceptamos el error, no es que lo estamos negando", explicó.



Además, confió que mantuvo una charla con la diputada Elisa Carrió, quien amenazó con pedir su renuncia si es que no modificaba la Resolución, y que aclararon "varias cuestiones".



Tras confirmar que pese a las "correcciones" llegaron a hacer las liquidaciones a tiempo para abonar las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con el 12,96 por ciento de incremento, Basavilbaso criticó al kirchnerismo por los juicios contra el Estado que se generaron antes de la ley de movilidad.



"Si tenemos que comparar con gestiones pasadas, antes de 2009 ni siquiera se ajustaban las jubilaciones, no había ley de movilidad. No hablábamos de si eran 17 pesos más o menos. Directamente se cometía una injusticia grave, lo que generó más de 500 mil juicios hacia el Estado, algo que con la Reparación Histórica estamos corrigiendo", aseveró.





Esto es lo que sucedió

1- El jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso, anunció que se modificó por decreto la fórmula con que se calculan los aumentos, con lo cual el gobierno de Macri buscaba ahorrarse unos 3 mil millones de pesos al año para aliviar las cuentas públicas.



basa.jpg





2- Los jubilados esperaban que el incremento de marzo fuera de 12,96%.







jubilado placa 1.jpg





3- Debido al cambio de fórmula, la suba será del 12,65%, o sea 0,31 puntos porcentuales menos.

placa jubilado 2.jpg







4- Para un jubilado que cobra hoy $6.000 pesos, esto significa que en marzo cobrará $6.759. Eso es 18 pesos menos de lo que esperaba.

placa jubilado 3.jpg





5- Al gobierno le llovieron críticas de su aliada Lilita Carrio y de todo el campo opositor.

carrio amarilla.jpg Foto: NA





6- Ante esto, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció a media mañana que el presidente analizará el cambio de la fórmula. (Por la tarde Macri dio una conferencia de prensa para anunciar que se daría marcha atrás).