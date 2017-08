Esta vez bien podría decirse que "rompió el silencio". Recién cinco meses del trágico show que brindó en Olavarría, El Indio Solari brindó una entrevista en la que se defendió y repartió palos para todos. Fue en una radio en la que hizo fuertes declaraciones sobre la noche en la que dos personas murieron, en el último recital que dio.





"No ha sido un año bueno para mí, evidentemente. Por distintos motivos: cosas que son de orden público y otras privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía", dijo.





En diálogo con el programa Big Bang en FM La Patriada, el Indio criticó la difusión de la noticia de las muertes por parte de la agencia estatal Télam y, luego, de las críticas que recibió por la sobreventa de tickets para su show en el que una sofocante marea de personas apenas entraba en el predio.





indio solari olavarria.jpg Foto: NA



"Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua", dijo. Y añadió: "Ahora están deseando que el juez encuentre algo".





"La mayoría de la gente que ha opinado sobre mi después de lo que ocurriera en Olavarría, es gente que no me conoce. Es raro que opinen intimidades de uno. No podría describirlos a ellos cómo son. Ahora, sí sé que son unos canallas", continuó.





pettinato.jpg



"Al amigo (Roberto) Petinatto lo vi dos veces en mi vida. Que salte así a morderme al cuello realmente me sorprende. Eso te da un poco de mal humor, te da ganas de mandar todo a la mierda porque no empecé antes de ayer en esto", dijo el ex Redondito de Ricota.





Sobre su salud, el artista dijo que la sigue "remando" como puede porque el Parkinson lo tiene, pero que eso no le impide continuar con sus proyectos, detalló el Diario La Nación.





"La popularidad uno no la ha elegido pero yo la recibí como una bendición. Cuando tenés mi edad quedan en pie pocos amigos. Cada uno tiene los amigos que quiere tener", cerró.

Pogo indio solari olavarria

Hace días, el abogado Fernando Burlando cuestionó a la Justicia de Azul y reiteró que elevará el pedido de detención contra el Indio Solari por el recital que dio en Olavarría que dejó dos muertos y centenares de heridos.

pogo indio solari olavarria.jpg Captura de video

La solicitud es por las muertes por asfixia de Javier León (42) y Juan Francisco Bulacio (36).





burlando.jpg





heridos1 copiar.jpg Gentileza Diario El Popular de Olavarría.