El hijo del financista Ducler dijo que la muerte de su padre fue "muy dudosa" y que recibía "amenazas"

Juan Manuel Ducler, hijo de Aldo Ducler, definió como "muy dudosa" la muerte de su padre registrada este jueves en esta capital, al tiempo que señaló que el financista recibía "amenazas".



"El papel que me dio el hospital dice que papá tuvo un intento de robo a las 15.10 en San Martín y Corrientes", detalló el hijo del financista.



En declaraciones al canal TN, Ducler señaló: "Papá tuvo un infarto y una ambulancia privada lo trajo al hospital, pero el cuerpo no tiene ningún hematoma. Si se cayó, es raro que no tenga ningún golpe".



Consideró que "es una muerte muy dudosa" y que "todo es muy sospechoso".



"Lo importante es que el martes fuimos a sede de la UIF y mi padre se presentó como informante en el tema de los fondos de Santa Cruz y la venta del Banco de Santa Cruz y de YPF", subrayó.



Además, indicó: "Estábamos con amenazas tanto mi padre como yo, pero nunca pensé que iba a pasar lo que pasó".



Ducler señaló que pedirá custodia para toda su familia y que buscará acceder al material de las cámaras de seguridad del lugar donde se produjo el hecho "para saber la verdad de lo que le pasó".



"Es raro que pase esto 48 horas después de la presentación en la UIF", subrayó Ducler, quien señaló que la salud de su padre "estaba perfecta".



El financista fue secretario de Hacienda durante la dictadura, durante la etapa en la que Leopoldo Galtieri fue presidente de facto, mientras que en la década de los '90 la Justicia de los Estados Unidos lo investigó al estar acusado de hacer presuntos negocios del narcotráfico con el Cartel de Juárez.



Asimismo, pese a que Ducler negara el hecho, una investigación publicada por el diario Clarín el año pasado reveló que la financiera de la que era dueño figuraba como receptora de los resúmenes que el banco Morgan Stanley enviaba con información de la cuenta que contenía los cerca de 500 millones de dólares del conocido como "Fondo de Santa Cruz".