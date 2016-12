El gremio de Aeronavegantes advirtió que las low cost "precarizan" a los trabajadores

El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, planteó al Gobierno que no cuente con los sindicatos para aplicar "políticas que perjudiquen a las líneas de bandera o que permitan el ingreso de empresas que implementan la precarización", en alusión a los compañías low cost.



Brey se pronunció así durante su exposición en la audiencia pública que se desarrolló en el Teatro de La Ribera, en el barrio porteño de La Boca, para debatir la concesión de rutas aéreas de cabotaje e internacionales solicitadas por cinco empresas.



"Vamos a seguir defendiendo el trabajo digno y por eso nos manifestamos contra la precarización, la flexibilización. Muchas empresas de bajo costo pretenden que los trabajadores sean la variable de ajuste", advirtió el gremialista.



"En los últimos años hemos firmado tres convenios colectivos de trabajo, con la empresa Andes, Lan y Sol, y hoy el 100% de los tripulantes de cabina están amparados bajo un convenio colectivo. Por lo tanto, pretendemos que las empresas que quieran operar, se sientan con los sindicatos a firmar un convenio colectivo de trabajo", agregó.



Y remarcó: "Si vamos a tener empresas extrajeras explotando compañeros y poniendo en riesgo la seguridad de millones de compatriotas para llevarse un mango más a su país, no cuenten con nosotros. Si es así, nos van a tener en la vereda de enfrente".



A su vez, Brey recordó que el ministro de transporte, Guillermo Dietrich, en la audiencia "dijo que no van a implementar la política de cielos abiertos" y lo exhortó a que "cumpla" esas palabras.



"Después de esta audiencia deberían citarnos, la voz de los trabajadores se está haciendo escuchar, así que tendrían que llamarnos y sentarnos para seguir negociando", consideró.