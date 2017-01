El Gobierno se disculpó por omitir las Malvinas en un mapa y le echó la culpa a su equipo de diseñadores

"Nuestras disculpas por el error del departamento de diseño en el saludo de fin de año", así dice el tuit que el ministerio de Desarrollo Social puso en su cuenta tras la polémica generada por el saludo de fin de año donde omitió en un mapa del país a las Islas Malvinas y la Antártida.

Tras conocerse la imagen, la ex embajadora en el Reino Unido, Alicia Castro, criticó la imagen y acusó al gobierno nacional de tener una política de "desmalvinización".

En el mismo sentido, en Radio 10, la ex funcionaria señaló que este tipo de acciones lo hacían los británicos y que "no he visto ningún gobierno argentino que publique un mapa sin Malvinas".

El tuit de la polémica fue publicado el 31 de diciembre y decía: "Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz ¡FELIZ AÑO NUEVO!", y fue acompañado por una imagen del país sin las Islas Malvinas y la Antártida.