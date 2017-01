El Gobierno salió a defender que el 24 de marzo y el 2 de abril no sean feriados inamovibles

Luego de las críticas que recibió el gobierno de Mauricio Macri de parte de la oposición, luego de que este lunes emitiera un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar los feriados y eliminar los denominados "puente", el Ministro de Turismo, Gustavo Santos, resaltó el nuevo esquema y rechazó críticas por traslado del feriado del 24 de Marzo -Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia- al 27 del mismo mes.



"El Gobierno y todo el sector turístico somos defensores de los feriados largos porque hoy salimos por pocos días muchas veces al año", sostuvo Santos en declaraciones a Radio Con Vos.



En ese sentido, dijo: "Este año hemos proyectado hacia adelantes el inicio de las clases, entonces tenemos que compensar y garantizar los 180 días de clases". Y agregó que "la intención es equilibrar entre los tres sectores: Turismo, Educación y el sector productivo".



"Para compensar esa eliminación de feriados puente se volvieron trasladables en vez de tres feriados, que era lo que existía en el DNU anterior, siete", señaló.



Respecto de las críticas que suscitó el cambio en los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), dijo que "lo que se va a hacer es conmemorar exactamente el día que acontece".



"El 24 de marzo y el 2 de abril son dos fechas de conmemoración que tienen que ver con dos hechos históricos que duelen mucho. El DNU plantea que el día que efectivamente caiga ese feriado, el Gobierno nacional establecerá las conmemoraciones en los colegios y en todo su ámbito de actividad".



En ese contexto, Nora Cortiñas, cofundadora e integrante del movimiento de Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, apuntó contra el Gobierno al sostener que "es una provocación" el cambio de fecha para la conmemoración del 24 de marzo.



"El gobierno está equivocado. Quieren ir cambiando la historia, como que el pasado no existió", enfatizó Cortiñas en declaraciones al programa "El Destape", que se emite por Radio 10, al tiempo que añadió: "El 24 está prendido en la memoria del pueblo" y "no lo puede cambiar nadie".



"Cuando se propuso hubo diferencias entre los organismos, yo no estaba a favor. La historia no se puede cambiar por decreto ni por capricho", apuntó y concluyó: "Hay un retroceso muy grande en materia de derechos humanos y de los trabajadores".



