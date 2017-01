El Gobierno quiere restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales

El Gobierno de la alianza Cambiemos buscará intercambiar información penal con otros países para comenzar a aplicar controles más duros en migraciones y restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes.



Aunque ya venía trabajando en reforzar los controles migratorios, el impacto por el crimen de Brian Aguinaco aceleró la discusión y el Gobierno planea avanzar en una política migratoria más dura.



El tema forma parte de la agenda de la mesa que se desprendió del "Gabinete Nacional del Programa Siria", creado por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto, publicó este domingo el diario Clarín.



En ese marco, los ministros y representantes de las áreas que articulan la recepción de los refugiados sirios, especialmente los ministerios del Interior (Migraciones y Renaper), Desarrollo Social, Seguridad y la Cancillería, también analizan alternativas para dar una respuesta a una situación que, admiten en el Gobierno, preocupa: el desembarco de inmigrantes con prontuario delictivo intenso en sus países.



La canciller Susana Malcorra dijo que la Argentina está recibiendo inmigrantes que vienen con una carga personal que hay que revisar dado que esa persona podría estar escapando de la ley en su país.



"No podemos volvernos un país cerrado, pero al mismo tiempo tenemos que ser un país responsable de que acogemos a aquellos que vienen a la Argentina a ser parte de un proyecto con buena voluntad". ¿Qué se entiende por 'buena voluntad'?



"Esas cuestiones son las que la ley o la revisión de la ley va a tratar de ajustar", deslizó Malcorra. En el Gobierno no dudan que hay que tomar medidas aunque subyacen diferencias respecto a cómo implementarlas: hay quienes creen que se debe hacer a través un proyecto de ley o un decreto, otros que entienden que alcanza con aplicar con firmeza la legislación vigente. Y citan el inciso C del artículo 29 de la ley 25.871, de Migraciones, que fija como impedimento para el ingreso y permanencia a aquel extranjero que haya sido "condenado" o tenga "antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas" o por "un delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".