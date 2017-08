El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, señaló que el proyecto oficial de reforma tributaria será presentado "en muy poco tiempo" en la Cámara de Diputados y propondrá cambios graduales en un plazo de cinco años.



"Tenemos un plan muy visible: metas fiscales, un Banco Central con metas propias, una reforma tributaria que va a ser presentada dentro de muy poquito tiempo, una ley de responsabilidad fiscal que va a fijar el gasto de las provincias y el Estado nacional; tenemos un programa de apertura gradual al mundo", dijo en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación.



El Gobierno propondrá que los impuestos "vayan bajando en cinco años", dado que no hay otra forma de hacerlo sin afectar a los sectores más vulnerables de la población, apuntó.



"Bajar el déficit y los impuestos, en el corto plazo, son dos objetivos que se chocan entre sí. No hay otra manera de salir de 12 años de despilfarro, corrupción, que no sea de manera gradual si queremos poder hacerlo atendiendo a los que menos tienen y sin dañar el tejido social", detalló al respecto.



Dujovne señaló que la reforma tributaria no se presentó aún porque "en medio de la campaña hubiéramos forzado a la oposición a pronunciarse en contra, cuando creemos que tras las elecciones nos apoyarán".



"Con respecto al mercado laboral, tenemos en claro que los costos son muy altos, no por el salario de bolsillo, sino por el sobrecosto gigantesco, con los impuestos al trabajo", indicó.



"Queremos ayudar a quienes tienen salarios muy bajos, donde se compite con la informalidad, dando una respuesta para que en los salarios más bajos los costos bajen más rápido. Eso tiene que ir con una reforma más integral", sostuvo.



Dujovne dijo que el límite para financiar al Estado con deuda lo marca la solvencia, por lo que hace falta que el endeudamiento público "deje de crecer" en relación al Producto Bruto Interno (PBI).

"Con nuestras metas fiscales, esto sucederá en 2020. Podemos continuar utilizando deuda transitoriamente", aseguró.



Por otra parte, el ministro manifestó que está "cómodo con el esquema del tipo de cambio flotante, que Argentina realmente nunca tuvo" y consideró que el valor del dólar entre 17 y 18 pesos es "muy razonable".



"Se vienen 20 años de crecimiento para la Argentina; estamos en camino a construir una economía solvente, que puede resistir shocks, donde el crecimiento está liderado por la inversión, que nos permite ser más productivos, prósperos y con salarios altos. Va a haber lugar en esta economía para todos los argentinos", vaticinó.

"Si crecemos 20 años al 3% anual, vamos a duplicar los ingresos y vivir en un país mejor", puntualizó.