El Gobierno no deja de "reconocer los reclamos de algunos de los sectores" que marcharon

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró hoy que "más allá de la cantidad de personas" que concurrieron a la movilización convocada el martes por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno no deja de "reconocer los reclamos de algunos de los sectores que ayer estaban ahí".



"La policía federal dice que participaron 40.000 personas, puede haber estado en un número mayor, pero, más allá del número, no dejamos de reconocer los reclamos de algunos de los sectores que ayer estaban ahí, sectores con dificultades con los que queremos trabajar en una agenda específica", dijo el titular de la cartera laboral en diálogo con radio Con Vos.



Triaca dejó en claro que para su cartera las dificultades "no son del conjunto" de los sectores productivos, sino de "sectores específicos", y reconoció que "todavía queda mucho para hacer" como para poder decir que las cosas están bien.



Acerca del acto en sí, el ministro dijo que no tenía aún información respecto de los disturbios del final en los alrededores del palco, pero consideró que la situación "se les fue de la mano" a los gremialistas de la CGT, porque "no tuvieron las precauciones respecto a la organización y la seguridad", algo que -aclaró- "es responsabilidad de los organizadores".