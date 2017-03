El Gobierno Nacional quiere que Carrió se quede en el Congreso

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, subrayó hoy que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, "tiene que estar en el Congreso, claramente", aunque resaltó que "falta muchísimo todavía para el cierre de listas".



"Hoy el eje no pasa por lo electoral. Falta muchísimo todavía para el cierre de lista. Con los problemas y desafíos que tenemos que tenemos...", sostuvo el ministro coordinador, quien no obstante reconoció que "eso no quiere decir que lo electoral no sea un tema a tener en cuenta".



En diálogo con Radio Mitre, el referente del PRO se refirió a los dichos de la diputada nacional sobre el panorama electoral y la definición de candidatos de la alianza oficialista Cambiemos y resaltó que "ella no está ejerciendo la tarea de Gobierno", aunque indicó que "es una dirigente que tiene el derecho de poder plantear" su posición.



"Ella tiene muchísimo para aportar, es una de las principales referentes de este espacio. Valoramos lo que pueda hacer y tiene que estar en el Congreso, claramente. Es una voz muy importante", destacó el funcionario nacional respecto de la cofundadora e ideóloga del frente integrado por la UCR, el PRO, la Coalición Cívica-ARI, el Partido Fe y el Partido Demócrata Progresista.



Consultado sobre el distrito en el que competirá la diputada nacional, Peña manifestó: "Es un tema que tenemos que discutir entre nosotros cuando sea el momento".



De esta manera, el jefe de Gabinete se expresó respecto a las duras declaraciones de Carrió contra el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y su posible postulación como candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires: "No avalaré delincuentes en listas de Cambiemos".