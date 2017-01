El Gobierno nacional modificó el régimen de ART y puso una condición previa para iniciar litigios

El gobierno nacional modificó hoy, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la ley que rige las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y dispuso "la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales" como "la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente" que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.



La medida, enmarcada en el proyecto oficial que ya cuenta con media sanción del Senado, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 54/2017, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y la mayoría de los ministro del gabinete nacional.



Según se dispuso en el DNU, el nuevo esquema establece un trámite administrativo a través de las comisiones médicas que deben analizar los casos de accidentes laborales, las que tendrán que expedirse en un plazo perentorio de 60 días.



En su Artículo 1, el decreto 54/2017 instituye que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales "constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo".



En ese sentido, el texto señala en sus consideraciones que "en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales".



En las últimas horas desde la CGT advirtieron que el DNU va a ser considerado "inconstitucional" por entender que "no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia".



"Un DNU de la Ley de Riesgos del Trabajo va a ser atacada de inconstitucional porque no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia", apuntó el secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, en declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.