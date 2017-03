El Gobierno Nacional minimizó el aumento de la pobreza y señaló que todos los meses hay más empleos

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que la difusión de la cantidad de personas bajo la línea de pobreza representa un "sinceramiento de un costo (social) que ya estaba" tras insistir en que durante el gobierno anterior se "destruyó la verdad" mientras que hoy hay "estadísticas públicas que no son rebatidas".



"Creemos que estos meses fueron un sinceramiento, pero ya el costo estaba", definió el funcionario anoche en TN en referencia al estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) que difundió que se generaron alrededor de 1,3 millones de pobres durante la actual gestión.



"Nosotros no lo creemos. Creemos que lo que fue el proceso de seis meses de normalización de la economía, que fue esa transición, fue un sinceramiento, porque la inflación, el cepo cambiario, la falta de reservas, el default... el costo ya estaba, estamos sincerando una realidad", apuntó.



Para Peña, "es un punto de partida" para "reflexionar entre todos".



"Esto es una deuda de la dirigencia argentina con los argentinos que menos tienen y a partir de ahí nosotros pusimos una línea de trabajo para ayudar en la emergencia a los sectores más vulnerables y hoy es el presupuesto más alto de la historia que tiene un gobierno en inversión social", afirmó.



Confió que "también estamos mejorando las calles, las cloacas, y eso también es calidad de vida y mejoras de hábitat y en localidades más pequeñas pero esto es una parte, lo otro es generar empleo".



"Durante mucho tiempo se destruyó la verdad. Hoy el Estado tiene estadísticas que no fueron rebatidas, en estos 15 meses que venimos gobernando contra doce años atrás. Y las estadísticas indican que hace más de seis meses que todos los meses hay más empleo que el mes anterior" en base a datos del "SIPA que es el indicador de empleo del Ministerio de Trabajo que nunca nadie puso en duda".



También dijo que "los empresarios tienen más para aportar de lo que han aportado" y que el diálogo con la CGT está basado en la "honestidad intelectual".



"Está claro que hay conflictos y una situación compleja en el mercado laboral" e invitó a "los que fueron al palco el otro día, a que digan qué otra solución tienen", en referencia a los manifestantes que ocuparon el lugar de los dirigentes sindicales para reclamar la fecha específica de un paro nacional, en la marcha de la CGT convocada el martes pasado.



Respecto del conflicto docente, Peña rechazó el paro en reclamo de una paritaria nacional.



"Cuando resolvimos el salario mínimo docente dijimos 'basta con esta mentira de la paritaria nacional para apretar a los gobiernos provinciales'. Los empleadores de los docentes son los gobiernos provinciales", dijo.



"Planteamos: siéntense a discutir ahí", indicó; y sumó que "con todos los paros que hubo en los últimos años en la Provincia de Buenos Aires lo único que lograron fue privatizar la escuela pública", definió.



Y amplió: "año tras año los hogares más pobres se han ido de la escuela pública por eso queremos discutir todo esto sin hipocresía y ver quién se hace cargo de esto que no fue sólo con Cristina Kirchner, eso es fácil... porque hubo mucho antes, hace 20 o 30 años, dirigentes que hoy pontifican, y también gobernaron, pero no se hacen cargo".