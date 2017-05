El Gobierno convocó a los directivos de Odebrecht por la causa del pago de sobornos

El ministro de Justicia, German Garavano, confirmó hoy, tras la reunión de Gabinete que se desarrolló en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, encabezada por el presidente Mauricio Macri, que el Gobierno nacional "convocó a directivos de la empresa (brasileña) Odebrecht para que brinden toda la información que tengan de los hechos de corrupción que se habrían cometido en Argentina y poder facilitar esa información a la Justicia".



Garavano cuestionó al Ministerio Público Fiscal por su "andar errático" y "clara inacción" en los presuntos hechos de corrupción vinculados a la empresa constructora Odebrecht, al tiempo que pidió que la "deuda institucional" de la Procuración General se "corrija con la renuncia" de su titular, Alejandra Gils Carbó.



"Hasta ahora el Ministerio Público ha tenido un andar errático en relación a esta cuestión. Son ellos los que deberían liderar este proceso. La Procuración, más allá del esfuerzo de muchos fiscales individualmente, institucionalmente no ha puesto ni empeño, ni esfuerzo, sino al contrario en la investigación de los hechos de corrupción", sostuvo el funcionario nacional.



En diálogo con Radio La Red, el integrante del Gabinete indicó que "a partir de eso es que el Gobierno ha tomado esta decisión, que fue una instrucción del Presidente (Mauricio Macri), de convocar a la empresa para que brinde toda la información a este ministerio, a la Oficina Anticorrupción específicamente, para luego facilitársela a la Justicia y que pueda avanzar este proceso".



"Es un poco lo que reclama la población y es lo que se necesita para saber qué es lo que pasó con estos 35 millones de dólares de coimas que se habrían pagado en el país", añadió.



Consultado sobre si hay mecanismos institucionales para acusar a Gils Carbó de presunto encubrimiento de la compañía brasilera, Garavano recordó que "hay algunas investigaciones en trámite" contra la jefa de los fiscales.



"Hay un pedido de juicio político en la Comisión de Juicio Político y está la Comisión Bicameral que preside (la diputada nacional Graciela) Camaño que está requiriendo información a la Procuración sobre todas estas cuestiones. Esos son los mecanismos institucionales. Son el Congreso y la Justicia los que hoy debieran tomar el liderazgo en relación a esta cuestión", indicó.



Y agregó: "El Gobierno ya se ha expresado desde un primer momento marcando que hoy la procuradora no garantizar el combate a la corrupción, sino al contrario. Lo mismo que el combate al delito común".



Al respecto, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, sostuvo que el Gobierno "le va a pedir el máximo detalle" a la firma Odebrecht para conocer los alcances de las operaciones sospechadas de pago de coimas a funcionarios argentinos, en el marco de la invitación que cursó el organismo a los directivos de la empresa para concertar una reunión.



La titular de la OA amplió, en diálogo con radio Mitre, que "es una preocupación del presidente Mauricio Macri" poder conocer los hechos con precisión "que venimos dialogando" con el ministro de Justicia, quien se refirió a la "ausencia de resultados concretos o avances significativos en la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal".



Por eso, "el Gobierno les pedirá el máximo detalle a los directivos" teniendo en cuenta que "la justicia argentina le debe muchas respuestas a la sociedad".



"Es muy probable que a partir de la identificación de esas cuentas y esas coimas podamos descubrir otros chanchullos", aseguró la funcionaria.



En esta línea especificó que "la estrategia del Ministerio Público Fiscal ha fallado o no ha tenido la efectividad que se espera".



Alonso evaluó que "hay muchas posibilidades para que la compañía ofrezca información completa y detallada de las coimas, los pagos, las personas, las fechas y los contratos que obtuvo en la Argentina a través de mecanismos espurios", añadió.



En el mismo sentido, dijo que "además de la justicia, la administración pública tiene una cantidad de resortes para sancionar compañías que hayan incurrido en prácticas irregulares que van desde la suspensión de un contrato, incluso revisar la existencia de esas compañías en el registro de constructores".



En la misma línea, indicó que "esto no quita que continúen todas las investigaciones judiciales, incluso nuevas que puedan aparecer".



En tanto, Alonso se refirió a las declaraciones de la diputada nacional y cofundadora de Cambiemos Elisa Carrió, quien advirtió el sábado pasado sobre una supuesta protección "política, judicial y empresarial al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido".



"De parte del Gobierno no tengo mucho que decir, en ningún momento nadie protegió a nadie", aseguró Alonso.