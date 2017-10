El Gobierno contradice a Cavallo: "No hay coincidencias" en la política económica

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo este martes que no existen "coincidencias" entre la política económica de los 90 y la actual, como había señalado el exministro de Economía Domingo Cavallo.



"Yo no encuentro coincidencias, básicamente en un punto central, en el tipo de cambio fijo, llamado convertibilidad", subrayó el funcionario.



Así, Peña salió al cruce de las declaraciones que Cavallo realizó a un matutino español, en las cuales dijo que "hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90", y aseguró que "todos los que están (ahora) en el Gobierno trabajaron conmigo".



Además, el ex funcionario consideró que tanto a este Gobierno como al de Carlos Menem los enlaza "una moneda estable y una economía con baja inflación".



En declaraciones radiales formuladas este martes, Peña cuestionó a Cavallo: "la autoreferencia de mucha gente en la Argentina es un problema. Hay como una necesidad de analizar todo en función del pasado".



"Por eso, no encuentro coincidencia en un punto central: en los 90, la Argentina salió con un tipo de cambio fijo que ancló y generó un problema, que se agravó con los años, que se llamó convertibilidad".



"Justamente, es la gran diferencia con esta recuperación económica que por primera vez con un tipo de cambio flexible estamos logrando salir de la crisis", enfatizó el jefe de ministros.



Además, Peña resaltó: "hoy, la calidad institucional, la calidad de la política y la necesidad de transparencia es muy superior" a la que existía hace 20 años en el país.