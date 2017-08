El gobierno de Chubut deberá responder por Maldonado

El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, será interpelado en la Legislatura local el 5 de setiembre para que explique las acciones que llevó a cabo la gobernación en la búsqueda del joven Santiago Maldonado , de quien no se sabe nada desde el 1 de agosto. Se recibió un llamado anónimo para dar cuenta del paradero de Maldonado, pero terminó en falsa alarma.





El funcionario provincial deberá presentarse en la Casa de las Leyes luego de que el pedido para interpelarlo fuera aprobado con 14 votos del bloque del PJ-Frente para la Victoria, 2 de Convergencia y el del presidente de la bancada de Cambiemos, Eduardo Conde.





Los legisladores le solicitarán a Durán "que relate los hechos en los que se produjo la desaparición del joven y cuál fue la participación que tuvo la Policía del Chubut y la Gendarmería Nacional".





Le pedirán que indique "en qué marco legal la Gendarmería Nacional desarrolla tareas de represión en territorio provincial y qué acciones ha tomado la provincia ante los excesos manifiestos por parte de dicha fuerza federal".





También, esperan solicitarle que precise "cuál es la actual función de la Prefectura Naval en la zona de conflicto".





Los dirigentes K reclamaron al funcionario "que acredite las denuncias o los reclamos efectuados por el gobierno de la provincia ante la supuesta vinculación de los grupos en conflicto con otros grupos extranjeros o transnacionales, y en que ámbito se realizaron los mismos y las pruebas aportadas".





"No tengo dudas de que no le cabe demasiada responsabilidad al gobierno de esa provincia, pero el accionar de Gendarmería fuera de la jurisdicción es lo que reclamamos. Esto es poner el ojo sobre una sociedad que mira lo que hacen las fuerzas federales. Si el Estado nacional viola la ley y la Constitución, poco nos queda esperar", se quejó el jefe del bloque del PJ-FPV, Javier Touriñan, quien consideró que la fuerza federal cometió excesos respecto del operativo de seguridad.





Al cruce

Su par del espacio oficialista Chubut Somos Todos Jerónimo García remarcó: "el gobierno de la provincia no ha participado de los hechos" en los que fue visto por última vez Maldonado en la comunidad mapuche Pu Lof en el distrito de Cushamen. "Maldonado debe aparecer con vida. Nos manifestamos solidarios con el reclamo, pero no compartimos la metodología de la interpelación, porque el calibre de las preguntas compromete al gobierno de la provincia cuando no ha participado de los hechos", indicó.





García señaló que las medidas tomadas por la gobernación "están dentro de una causa federal y no es función del gobierno contestar cómo se lleva adelante la actuación del juez federal", a la vez que resaltó: "El ministro siempre ha mostrado predisposición para concurrir".