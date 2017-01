El Gobierno avanza en un decreto para endurecer el régimen migratorio

Integrantes del gabinete nacional avanzaron en las modificaciones al régimen migratorio que el presidente Mauricio Macri podría decretar en los próximos días, con el objetivo de "impedir" el ingreso de delincuentes extranjeros al país y expulsarlos con mayor celeridad.



Del encuentro, realizado en la Casa de Gobierno, participaron los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior). Asimismo, estuvieron el director nacional de Migraciones, Horacio García, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas.



Según trascendió, el decreto que endurecería los controles migratorios y podría darse a conocer a fines de esta semana o principios de la próxima, está en elaboración y por ende no fue elevado para su firma al presidente Mauricio Macri.



La medida, según pudo saber NA de voceros oficiales, está "enfocada en las personas que delinquen" sobre todo en temas vinculados a las drogas, y se pretende "una rápida implementación".



El eje de la iniciativa, según las fuentes, "no es en contra de los inmigrantes, sino contra los delincuentes". Los extranjeros conforman el 6% de la población total de las cárceles del país, mientras que el 33% de ellos es por causas de droga, principalmente de Perú, Bolivia y Paraguay.



La normativa que aún está siendo evaluada, incluso con la activa participación de funcionarios de cancillería está enfocada a que "no entren delincuentes" al país y los que están "se vayan rápidamente", remarcaron las fuentes.