El ministro de Producción, Francisco Cabrera, consideró que será "muy relativo el impacto" proteccionista del gobierno estadounidense de Donald Trump sobre Argentina y que "de ninguna manera" se congelarán las inversiones provenientes de ese país.



En una entrevista anoche en TN y ante la consulta de si 'tenía miedo a Trump', Cabrera respondió: "No. Eventualmente tendré miedo a las medidas que pueda tomar, pero están por verse todavía. Creo que lo importante es lo que haga Trump, y claramente hizo un discurso proteccionista, pero nosotros pertenecemos al Mercosur que es un bloque aduanero que ha estado cerrado muchos años. Por lo tanto, el impacto que pueda tener es muy relativo".



Sobre el freno, en principio temporario, que la nueva administración de la Casa Blanca impuso al permiso para exportar limones argentinos, el funcionario recordó que "son las mismas medidas que tomó (el presidente saliente, Barack) Obama, que fueron puestas a disposición por 60 días".

Asimismo, el titular de Producción apuntó que "una carta más importante en términos de importación es el sistema general de preferencias, sobre el que estamos negociando".



Por otra parte, contó: "Cinco días antes de que jure como presidente Trump, me llamó Penny Pritzker, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, para decirme que había estado hablando con Wilbur Ross, que era quien la iba a reemplazar, y además de despedirse me dijo que le parecía que íbamos a seguir adelante con todas las iniciativas que nos habíamos planteado".



"De ninguna manera se congelan las inversiones de EEUU", confió el funcionario en otro tramo de la entrevista, y aseveró que "las inversiones van a llegar igual".



"Tal vez el mayor riesgo que tienen las exportaciones argentinas a ese país es el biodiesel, pero no hay ninguna señal de que eso pueda suceder", finalizó el ministro de Producción.