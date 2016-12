El endeudamiento público ya suma US$ 264.600 millones

La deuda bruta interna y externa del Estado Nacional, en pesos y en moneda extranjera, ya suma 264.622,8 millones de dólares, de acuerdo las cifras al 30 de septiembre de este año difundidas por el Ministerio de Economía.



Esa cifra incluye los bonos vinculados al PBI y también US$ 8.775,2 millones que aún se adeuda a los bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda. No incluye lo que adeudan las Provincias. Tampoco la deuda del Banco Central en LEBAC que ronda el equivalente a U$S 45.000 millones..



Con relación a diciembre de 2015, ya producida la devaluación del peso y antes del arreglo con una mayoría de fondos buitres, el aumento del endeudamiento público es de US$ 10.633,6 millones. Entonces, el endeudamiento publico sumaba US$ 253.989,2 millones, que incluía U$S 17.961 millones de deuda con los bonistas.



De los US$ 264.622,8 millones, el grueso está contraído en Títulos Públicos (U$S 173.608 millones). También se adeudan más de U$S 19.000 millones a los organismos internacionales, como BID y Banco Mundial. El resto se reparte con organismos públicos, como ANSeS, y Banco Central



Con estos números, y tras los canjes de deuda, como consecuencia de las sucesivas devaluaciones del peso, el estancamiento y retroceso de la economía y el mayor endeudamiento a tasas altas, los intereses pagados fueron creciendo y de absorber en 2013 el 4,9% de los recursos tributarios ahora ya alcanza al 8,9%.



También crecieron los intereses como porcentaje del PBI del 1,3 al 2,3%. En tanto, la deuda bruta total pasó del 38,9% del PBI en 2011 al 44,7% en 2014 y ahora ya ronda el 53% del PBI. Hacia delante, la deuda pública debería seguir aumentando para afrontar el mayor déficit fiscal y los vencimientos de deuda.