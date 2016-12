"El Congreso tiene que ofrecer una alternativa sobre horas extras, feriados y francos"

El líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Tranporte (CATT), Juan Carlos Schmid, reclamó estas mañana que el Congreso "ofrezca una alternativa" para que horas extras, feriados, viáticos y francos trabajados no sean alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, al tiempo que defendió las asambleas que paralizaban esta mañana distintos servicios públicos.



"Desde el transporte necesitamos que ofrezcan alternativas que contemplen feriados, horas extras, francos trabajados y viáticos", enfatizó Schmid, quien subrayó que "en la mayoría de los gremios del transporte, el 80 por ciento de los afiliados están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias".



En declaraciones periodísticas, el secretario general de la CGT advirtió que "en el Congreso hay muchos tipos que se hacen los distraídos como perro que tumbó la olla".



"Nadie hace una inversión en un camión, en un barco, en un tren para que trabaje ocho horas. Son los 365 días del año y 24 horas del día. Esa extensión no puede ser gravada y el Congreso tiene que ofrecer una alternativa", afirmó.



En ese contexto, cuestionó al Gobierno y consideró: "Mandaron el proyecto de Ganancias al Congreso sin haber consultado, sin decir agua va y nosotros no tenemos la culpa de eso".



De todos modos, Schmid sostuvo que "no es un paro contra el oficialismo" la medida de fuerza realizada porque "no se han animado en toda la representación política a resolver" el conflicto por Ganancias.