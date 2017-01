El presidente Mauricio Macri afirmó que el "cinco" con el que calificó su padre, Franco Macri, a su gestión, vale como "un 10" si se tiene en cuenta "lo severo que es" el empresario.



"El cinco de mi papá, teniendo en cuenta lo severo que es especialmente conmigo es como un diez tuyo", señaló Macri ante una pregunta referida al tema en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada.



Por otra parte, afirmó que el Gobierno debe "hacer más" frente a "tanta necesidad" que existe en el país.

"Recibimos un país quebrado sin energía, estancado, sin crecimiento hace más de cinco años", indicó Macri, quien al ser consultado sobre qué autocrítica realizaría, indicó que "hay que ponerle más dinámica, seguir empujando".



El jefe de Estado insistió en que el país tiene un "enorme futuro" y confió en que se pueda "construir le país que soñamos hace tantos años".



Por otra parte, reiteró que un mandato de cuatro años no alcanza para resolver todos los problemas que existen en el país y no descartó que "sigamos para ocho", pero indicó: "no nos apuremos, falta mucho".