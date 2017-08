El cedazo separó el trigo de la paja

Lo que hicieron los votantes argentinos fue pasar a los postulantes y a los partidos por una zaranda. Como quien separa la paja del trigo.





Elegimos candidatos, no legisladores. Hubo lo que los analistas llaman "una encuesta fidedigna" para diferenciarla de la que realizan los encuestadores.





Ahora hay que esperar el 22 de octubre. Son dos meses. Y en la Argentina eso suele ser muchísimo tiempo.





Por eso, lo peor que les puede pasar a los que quedaron dentro del cedazo es creérselas. Lo mejor sería que le pongan un bozal al pavoneo.





Sería de necios soñar con que en octubre los ganadores de hoy puedan llegar a recitar un sucedáneo del "ahora, vamos por todo" que buriló Cristina en 2011.





kris-2.jpg Foto: Télam.



Nadie en el país actual puede "ir por todo". Nadie puede negarse al diálogo, al consenso, a los controles. La Argentina jamás soportaría a un Maduro.





Con cada votación nos volvemos un poquito más republicanos. Y eso significa que estamos aprendiendo a que no podemos merituar un "todo" sin el debido respeto por las partes.





Es cierto que lo de las Paso marca tendencia y que si Macri y Alfredo Cornejo hacen buena letra, estos resultados pueden favorecerlos en octubre.





Veamos

Hagamos entonces un primer zarandeo a los resultados.





Cambiemos ha hecho una buena elección nacional. Ha logrado un respaldo que recorre todo el territorio argentino, desde Mendoza hasta Córdoba Buenos Aires y triunfado además en provincias como Santa Cruz, San Luis y Jujuy.





Lo de Cristina Kirchner, si bien es meritorio para una mujer a la que varias veces se la mentó como una muerta política, es acotado.





kris-1.jpg Foto: Télam.



Lo suyo está encriptado en un 30% de los votos, pero sin horizontes para mejorar.





A diferencia de Cambiemos, que ha recibido aprobación en todo el espinel argentino, el voto de Cristina está "encerrado" en la tercera sección electoral bonaerense, es decir en un sector del conurbano profundo.





Es evidente que el oficialismo de Cambiemos tanto el nacional como el de Mendoza, esto es Macri y Cornejo, han salido fortalecidos para pelearla en octubre desde posiciones de gran fortaleza.





En Mendoza, donde el referente de Cambiemos es un radical, el apoyo recibido en estas PASO para el gobernador Cornejo ha sido contundente.





alfredo-cornejo.jpg El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo. Foto: Fernando Martínez / Diario UNO.



Es en esencia un reconocimiento por haber sacado a Mendoza del fango de la ineficacia en que nos dejó revolcados Francisco Pérez.





paco-perez.jpg Paco Pérez. Archivo Diario UNO



¿Lo qué?

El cedazo de las PASO ha dejado además en evidencia la desorientación de los peronistas de Mendoza.

Con cuatro listas (tres bajo el sello del PJ y una por afuera) no terminan de definir qué tipo de partido van a proponer para el futuro y qué oferta les van a ofrecer a los mendocinos para reconquistarlos.





Hoy son una mezcolanza de municipalismo, de populismo bolivariano, de renovación desinflada.

Les falta republicanismo, ideas y modernidad.





Y no es cuestión de cambiar los afeites ni el colorete. Es una cuestión de concepto, de valentía, de oxigenación.





Cristina se travistió para la campaña y jugó a ser una mujer que escuchaba, que dejaba expresarse a los militantes. Pero fue puro merchandising. Eso no es ella. Lo suyo es mandar.





Nunca habló con el periodismo durante la campaña y ayer no fue a votar. Fue candidata bonaerense, tiene domicilio en territorio porteño y vota en Santa Cruz, adonde no fue aduciendo que no le venía bien ningún vuelo, lo cual fue desmentido por las propias compañías aéreas.





No obstante, el peronismo mendocino, que nunca fue ni será kirchnerista, tiene todavía fuego entre los rescoldos.





felix jofre tanus.jpg Félix, Jofré y Tanús



Bienvenida sea la zaranda.