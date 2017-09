El caso de Anahí: tenso cara a cara de un abogado con un periodista

Lucio de la Rosa, abogado de Marcos Bazán, uno de los dos detenidos y sospechoso en el crimen de Anahí Benitez, pidió que la producción del programa que conduce Fabián Doman por El Trece, "Nosotros a la mañana", le brinde un espacio para explicar algunas cuestiones vinculadas al delito que se le imputo a su defendido.





de-la-rosa-1.jpg El abogado Lucio de la Rosa, defensor del detenido que tiene la causa por la muerte de Anahí Benitez, Marcos Esteban Bazán (34). Foto: Télam.



El episodio sucedió ayer cuando el programa se emitía por la pantalla del solcito y la idea principal del representante legal fue exponer lo que el Juez le dijo en relación a Marcos Bazán.





El abogado de Bazán, Lucio de la Rosa, dijo que el Juez le comunicó que debía dictar la prisión por "la gravedad del tema" pero que considera que su defendido está en una situación distinta a la de Villalba.





Abogado se quiso pelear con un panelista después del programa y tuvo que separarlos un productor



"Me dio a entender que no perdimos el partido. Tenemos que presentar más pruebas para comprobar que él no está involucrado en el crimen", aseguró el letrado.





anahi.jpg



En los últimos días la Justicia había incorporado a la causa conversaciones de chat de Marcos Bazán. En los mensajes, entre otras cosas, el acusado habría dado a entender que drogaba a mujeres para tener sexo.





Juan Cruz Sanz, periodista del programa y especialista en casos judiciales, dijo: "Yo a vos no te ataqué, lo que estoy diciendo es que en tus argumentos para mi no son firmes. Si le tengo que creer a vos que estás defendiendo a un presunto asesino o a la Justicia, le creo a la Justicia".





El abogado le recriminó que no es serio en sus informaciones y el hecho continuó de manera muy tensa cuando terminó el programa: Pese a los dichos del abogado, la realidad indica la Justicia dictó ayer la prisión preventiva para Marcos Esteban Bazán y Marcelo Sergio Villalba, los dos sospechosos del crimen de la adolescente Anahí Benítez





La causa, a cargo del juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, fue caratulada como "privación ilegal de la libertad y homicidio triplemente calificado por criminis causa".