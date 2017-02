El abogado de Lázaro Báez dijo que "nunca fue negada" la relación con los Kirchner

Maximiliano Rusconi, abogado de Lázaro Báez, dijo hoy que no lo sorprendió la declaración de los dos hijos varones del detenido empresario ante la Justicia, que es "correcto" lo que expresaron y sostuvo que "nunca fue negada" la relación con Néstor y Cristina Kirchner.



En su declaración de ayer ante el juez federal Claudio Bonadio, Martín y Leandro Báez dijeron que su padre era quien "manejaba todo", al ser indagados por el pago de alquileres a la sociedad "Los Sauces" de la ex presidenta Cristina Kirchner y uno de ellos afirmó que el vínculo comercial entre todos siguió hasta 2013, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner.



"Eso nunca fue negado. Es correcto. Yo coincido. Era lógico que al ser el padre de familia tuviera la mayor parte de la responsabilidad de la empresa. La última decisión siempre ha estado en él. No me sorprende que digan esto. Debe ser bastante cierto", aseveró Rusconi en declaraciones a radio Rivadavia.



El abogado insistió en que "la relación de Lázaro" con los Kirchner "nunca fue negada" pero advirtió que cuando se habla de "la responsabilidad de Lázaro en la toma de decisiones, hay que ver si representaban actos ilícitos porque eso aún no se ha probado".



En ese marco, el letrado insistió en que Báez "está preso escandalosamente" y lo adjudicó a la "irresponsabilidad de jueces y fiscales que tienen que hacerse cargo de sus decisiones y asumir su responsabilidad".



"El juez ha cometido comportamientos que son ilícitos. La detención es ilegitima con un argumento inventado", sostuvo Rusconi y añadió que "el otro escándalo es que el fiscal Marijuan por tercera vez pidió prórroga y todavía no ha elevado la cuestión a juicio".



En tanto, para hoy está citada Luciana Báez, otra de las hijas del detenido empresario mientras que para el 6 de marzo deberán comparecer Máximo y Florencia Kirchner y el 7 la ex presidenta Cristina Kirchner.

En la causa se investiga el pago de supuesto cohecho por parte de empresarios favorecidos con la obra pública en el kirchnerismo a través de los alquileres abonados a "Los Sauces", la sociedad presidencial.