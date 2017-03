Duro escrache a Pérez Esquivel: "No son víctimas de la dictadura, son héroes"

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y otros miembros de la Comisión Provincial por la Memoria fueron escrachados en Aeroparque por ex combatientes y familiares de caídos en Malvinas cuando regresaban de las islas.



Los acusaron de querer "politizar" la cuestión Malvinas y convertir a quienes cayeron peleando contra las fuerzas armadas británicas en "víctimas" de la última dictadura militar. "No son NN, son héroes de la patria", gritaban los veteranos.



El referente de Derechos Humanos y la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, viajaron a las islas junto a una delegación de la Comisión Provincial de la Memoria para pedir que se identifiquen los 123 NN que están enterrados en el Cementerio de Darwin.



El primero en salir de la zona restringida del aeropuerto donde se retira el equipaje fue Pérez Esquivel. Este se encontró con un contingente de aproximadamente 150 personas que lo repudiaron a los gritos.



Ante esta situación, el ganador del premio Nobel regresó a la zona restringida. Sin embargo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria no pudo contener a los manifestantes que terminaron ingresando para hacer escuchar su reclamo.



El más repudiado fue el ex combatiente y referente del CECIM de La Plata, Ernesto Alonso, a quien increparon hasta llegar a su auto. A los gritos lo acusaron de ser un "traidor" y "vende patria".



En medio del caos, Pérez Esquivel se comprometió a recibir a María Fernanda Araujo, presidente de la Comisión de Familiares de Caídos. También recibió una carta en la que le explican su posición.



"Los soldados que yacen en Malvinas en tumbas sin localizar, NO SON NN, son soldados de la Patria que dieron sus vidas por todos nosotros. Todos conocemos sus nombres, quiénes fueron, a dónde fueron, con quién estuvieron, contra quién pelearon y lo que tenemos bien claro es quiénes los mataron: las tropas imperiales de Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN", dice una parte del texto.